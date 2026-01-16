مركز الاتصال الحكومي يختتم دورة «المتحدث الرسمي» للوزارات

أختِمَت الخميس 14 يناير 2026 دورة المتحدث الرسمي للمتحدثين الرسميين المرشحين من وزارات حكومة الوحدة الوطنية، التي نظمها مركز الاتصال الحكومي ضمن مشروع تدرب، وركّزت على تطوير المهارات العملية للمتحدث الرسمي وآليات التعامل المهني مع وسائل الإعلام.

وقدّمت البرنامج الإعلامية خديجة بن قنة، حيث تناولت أساليب بناء الرسالة الإعلامية، وإدارة المؤتمرات الصحفية، والتعامل مع الأسئلة الحساسة، بما يعزز وضوح الخطاب الرسمي ودقته.

ونفّذت البرنامج شركة إنمار للتدريب والاستشارات، في إطار مساعٍ تستهدف رفع كفاءة الخطاب الرسمي وتعزيز الأداء الإعلامي للمؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع المعايير المهنية المعتمدة.

واختُتم البرنامج بحضور مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبوحلقة، ومدير إدارة البرامج بالمركز أنيس أبوخدير، مع توزيع الشهادات على المشاركين، تأكيدًا لاعتماد مخرجات الدورة وترسيخ أسس المهنية في العمل الإعلامي الحكومي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود مركز الاتصال الحكومي لتوحيد الخطاب الإعلامي الرسمي، وبناء قدرات المتحدثين الحكوميين، وتحسين قنوات التواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام، في ظل الحاجة المتزايدة إلى خطاب مؤسسي منظم وشفاف يعكس سياسات الحكومة ويعزز الثقة العامة.