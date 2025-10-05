«مركز الاتصال الحكومي» يطلق خطة تطوير شاملة للمكاتب الإعلامية

في إطار خطة تطوير منظومة الاتصال الحكومي، اجتمع اليوم مدير عام مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو حلقة، مع مديري المكاتب الإعلامية بالمؤسسات الحكومية التنفيذية.

ويهدف اللقاء إلى تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز التكامل بين المكاتب الإعلامية بمؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع مستوى العمل المؤسسي والمهني.

وخلال الاجتماع، استمع فريق البرامج بمركز الاتصال الحكومي إلى إحاطة شاملة من مديري المكاتب الإعلامية في الوزارات والمراكز، حيث تم الوقوف على واقع الإعلام في المؤسسات الحكومية، والتحديات التي يواجهها، والاحتياجات التطويرية التي تضمن بناء رؤية دقيقة لآليات الدعم والتطوير المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المكاتب الإعلامية الحكومية.

وتشمل الخطة تحديث أساليب العمل، وتنظيم الهياكل الإعلامية بما يتماشى مع مهام كل إدارة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر الإعلامية في مجالات الاتصال والإعلام الرقمي.

وتعد هذه المرحلة الأولى من خطة التطوير التي ستشمل باقي المكاتب الإعلامية لاحقاً، وذلك ضمن رؤية طموحة لتحويل الإعلام الحكومي إلى نموذج يحتذى به في المهنية والفاعلية والتأثير.