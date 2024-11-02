مركز الاتصال الحكومي ينظم ندوة حول لائحة العقود الإدارية الجديدة

أعلن مركز الاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية عن تنظيم ندوة خاصة حول “لائحة العقود الإدارية الجديدة”، الصادرة عن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء القادم، بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لما جاء في الإعلان الذي نشرته منصة حكومتنا على فيسبوك فإن “هذه الندوة موجهة للمهتمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، وأيضاً للشخصيات المعنية بالشأن القانوني والإداري، لتسليط الضوء على أهم أحكام اللائحة وأثرها على العقود الحكومية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اعتمد لائحة العقود الإدارية الممولة من الخزانة العامة خلال اجتماعه العادي الثالث لعام 2024.