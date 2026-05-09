«مركز الاستشعار» يحدد موعد عيد الأضحى

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن هلال شهر ذي الحجة سيكون مرئيًا لحظة غروب الشمس يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 م في كافة الدول العربية والإسلامية، وذلك وفق الحسابات الفلكية الدقيقة الصادرة عن مكتب علوم الفلك والمراصد بالمركز في بنغازي.

وبناءً على هذه الحسابات، سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 م موعد الوقوف بعرفة، ويوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 م عيد الأضحى المبارك، وفق المعايير العلمية والحسابات الفلكية للمركز.

وأوضح التقرير أن زمن الاقتران الفلكي لشهر ذي الحجة لعام 1447 هـ سيكون يوم السبت 16 مايو 2026 م عند الساعة 22:00 بتوقيت ليبيا المحلي. ويُعد هذا التوقيت بداية فلكية واحدة للشهر لجميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وبحسب البيانات التفصيلية، فإن الهلال سيكون فوق الأفق عند غروب الشمس في مختلف المدن الليبية، بما في ذلك مساعد وبنغازي وطرابلس وسبها وغات، وكذلك في مدن عربية وإسلامية رئيسية مثل مكة والقاهرة، مع اختلافات طفيفة في أوقات الغروب وزوايا الرؤية. ويبين الجدول الفلكي للمركز أن عمر الهلال وقوس الرؤية وارتفاعه عن الأفق سيجعل رؤيته ممكنة بسهولة في هذه المدن.

كما أشار التقرير إلى أطوار القمر الرئيسية لشهر ذي الحجة 1447 هـ:

الاقتران (المحاق): السبت 16 مايو 2026 م، الساعة 22:00

التربيع الأول: السبت 23 مايو 2026 م، الساعة 13:13

البدر: الأحد 31 مايو 2026 م، الساعة 10:45

التربيع الأخير: الاثنين 8 يونيو 2026 م، الساعة 11:59

وأكد المركز أن هذا التقرير يعد تقريراً علمياً بحثياً، فيما يظل الإعلان الرسمي لبداية الشهر من اختصاص الجهات الرسمية بالدولة الليبية.

واختتم المركز رسالته بالدعاء: “اللهم اجعل أيام ذي الحجة مباركة، ووفق حجاج بيتك الحرام لأداء المناسك، واغفر لهم ولنا، واجعل عيد الأضحى عيداً للخير والرحمة والبركة على ليبيا وسائر بلاد المسلمين.”