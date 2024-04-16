 مركز الاستشعار يكشف عن هزة أرضية في مدينة المرج

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنه وردت أنباء من أهالي في مدينة المرج بوقوع هزة أرضية خفيفة.

وأشار المركز في بيان على صفحته الرسمية في الفيسبوك، أنه “لم يتمكن من رصد الهزة، وذلك بسبب توقف عمل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في ليبيا منذ سنوات، كذلك لم تسجل أي من المراصد العالمية القريبة الهزة، وذلك نظرا لبعدها عن الساحل وضعفها”.

وأوضح مركز الاستشعار، أنه “ليس بالإمكان تحديد مكان وزمن وقوة هذه الهزة الأرضية، إلا أن تحليلات وتقديرات الخبراء ترجح حدوثها داخل الأراضي الليبية”.

وطمأن المركز المواطنين بأن “الهزة كانت خفيفة ولم تتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية”.