مركز الامتحانات: إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي غداً الثلاثاء عند الثالثة ظهراً

أعلن المركز الوطني للامتحانات استكمال كافة الاستعدادات لاعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأكد المركز أن بإمكان التلاميذ الاطلاع على نتائجهم فور إعلانها، من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:

إرسال رقم القيد عبر رسالة نصية (SMS) إلى الرقم (11111) عبر شبكتي “المدار” أو “ليبيانا”. إدخال رقم القيد في الرابط الإلكتروني الخاص بالنتيجة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وتوجه المركز الوطني للامتحانات بأطيب التمنيات لجميع التلاميذ بالنجاح والتوفيق.