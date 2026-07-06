مركز الامتحانات يردّ على جدل «امتحان الرياضيات»

أصدر المركز الوطني للامتحانات تقريرًا توضيحيًا بشأن ما أُثير من جدل واسع حول أسئلة امتحان مادة الرياضيات، مؤكدًا أن نسبة من الأسئلة جاءت مباشرة من الكتاب المدرسي المعتمد للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح المركز في تقريره أن نحو 40% من أسئلة امتحان الرياضيات مستمدة بشكل مباشر من الكتاب المدرسي المقرر، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتوحيد مرجعية الامتحانات بما يتماشى مع المحتوى الدراسي المعتمد.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوضيح يأتي في ظل النقاشات التي دارت بين الطلبة وأولياء الأمور حول مستوى الامتحان، مؤكدًا حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام وترسيخ الثقة في الإجراءات المعتمدة داخل منظومة الامتحانات.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهه لتعزيز الشفافية في إعداد الامتحانات، وربط الأسئلة بالمناهج الدراسية الرسمية، بما يضمن عدالة التقييم لجميع الطلبة.

هذا وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة جدلًا حول طبيعة أسئلة امتحان الرياضيات، حيث رأى بعض الطلبة وأولياء الأمور أنها تتطلب مستويات تفكير أعلى من المتوقع، فيما شدد المركز على أن جزءًا معتبرًا منها مستند إلى الكتاب المدرسي المعتمد ضمن الخطة الدراسية.