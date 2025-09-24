مركز الامتحانات يطلق أولى خطوات تأسيس «صندوق التكافل الاجتماعي»

عقدت لجنة تأسيس صندوق التكافل الاجتماعي بالمركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في إطار مساعٍ تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين العاملين في المركز.

وخُصص الاجتماع لمناقشة التصور العام للصندوق وتحديد أهدافه الرئيسية، إلى جانب استعراض عدد المساهمين فيه ووضع الضوابط المنظمة لعمله بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذه المبادرة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتعاون بين موظفي المركز، مشيرين إلى أن الصندوق يمثل خطوة عملية لتوفير مظلة داعمة في الظروف الطارئة والحالات الإنسانية.

لجنة شؤون الموظفين تعقد اجتماعها الدوري التاسع وتناقش تسوية الأوضاع الوظيفية وترقية الموظفين

عقدت لجنة شؤون الموظفين اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري التاسع برئاسة المهندس محمود الفالي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الخدمة المدنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الموظفين.

كما تم اعتماد محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين.

كما تم استعراض ملفات الموظفين المستحقين للترقية واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.