مركز الامتحانات يطلق خدمة «عرض أوراق إجابة تلاميذ الدور الثاني»

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، عن إطلاق خدمة جديدة عبر موقع نتائج الامتحانات تتيح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) عرض أوراق إجاباتهم للعام الدراسي 2024-2025.

وأكد المركز أن التلاميذ وأولياء أمورهم يمكنهم الآن مراجعة أوراق إجابات الامتحانات والتأكد من الدرجات المحصلة من خلال خانة “عرض أوراق الإجابة”، حيث يمكن الاطلاع على إجابات الطالب المشار إليها بـ(ط)، ومقارنتها بالإجابات الصحيحة المشار إليها بـ(ص).

كما أشار المركز إلى أنه بإمكان أي تلميذ لديه طعن أو اعتراض التوجه إلى مكتب الامتحانات في مراقبة التربية والتعليم التابع لها لتقديم طلبات المراجعة.