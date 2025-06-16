مركز الامتحانات يعلن حصيلة «الغياب والغش» بامتحانات التعليم الأساسي

أنهت إدارة الشؤون الفنية بالمركز الوطني للامتحانات، اليوم الإثنين، أعمال رصد وتوثيق حالات الغياب والغش في امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024–2025.

وأوضح مدير الإدارة أن فرق العمل المكلفة أنجزت مهامها بنجاح، مشيرًا إلى أن أعلى نسب الغياب سُجلت في مادة “القراءة والنصوص”، حيث بلغ عدد التلاميذ المتغيبين عن أداء الامتحان 3,268 تلميذًا، فيما تم تسجيل 613 حالة غش في مختلف المواد، بحسب البيانات الواردة من مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.

وأكدت إدارة الشؤون الفنية التزامها برصد وتحليل البيانات بدقة، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الشفافية والانضباط في سير العملية الامتحانية، والعمل على تطوير الإجراءات التنظيمية للدورات القادمة.