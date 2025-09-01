مركز الامتحانات يفتح باب الطعون لنتائج شهادة التعليم الأساسي

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، أن باب تقديم الطعون الخاصة بنتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي – الدور الثاني، مفتوح حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 أيلول/سبتمبر 2025.

وأوضح المركز أن الطعون تُقدَّم لدى مكتب الامتحانات التابع له كل تلميذ، مؤكداً حرصه على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة وأولياء الأمور لمراجعة النتائج وضمان الشفافية والدقة في العملية الامتحانية.

ويمكن للمهتمين متابعة التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: www.mae.gov.ly أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: exams@moe.gov.ly.