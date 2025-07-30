مركز الامتحانات يُطلق خدمة «عرض أوراق الإجابة» لطلاب الشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 إمكانية عرض أوراق إجاباتهم الخاصة بامتحانات الدور الأول، وذلك عبر الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز أن هذه الخدمة تُمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على أوراق الإجابة بشكل مباشر، ومراجعة الدرجات المتحصَّل عليها، عبر خانة (عرض أوراق الإجابة) الموجودة بالموقع الإلكتروني. وتتيح الخدمة للطلاب مقارنة إجاباتهم بالإجابات الصحيحة، حيث يُشار إلى إجابة الطالب بالرمز (ط)، فيما تُعرض الإجابة النموذجية بالرمز (ص).

وأكد المكتب الإعلامي أن بإمكان الطلاب الراغبين في تقديم طعون على نتائجهم التوجه إلى مكتب الامتحانات التابع لمراقبة التربية والتعليم في مناطقهم، على أن تبدأ فترة قبول الطعون اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 31 يوليو، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الإثنين 4 أغسطس 2025.