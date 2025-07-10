مركز الامتحانات يُعلن عن بدء استقبال طلبات الطعن في نتائج الطلاب

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن فتح باب تقديم طلبات الطعن في نتائج الطلاب للعام الدراسي 2024 – 2025م، وذلك عبر نموذج رسمي معتمد يتيح للطلبة وأولياء أمورهم التقدّم بطلب مراجعة نتيجة مادة أو أكثر.

وأكد المركز أن باب الطعون مفتوح أمام الطلبة في مختلف الشعب الدراسية، شريطة تعبئة نموذج الطعن المتوفر لدى إدارات المدارس أو مكاتب الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية، وتقديمه خلال الفترة المحددة لذلك.

ويتضمن النموذج بيانات الطالب الأساسية، والمادة أو المواد المطلوب الطعن في نتائجها، مع إمكانية إرفاق مبررات أو ملاحظات اختيارية، ويُلزم الطالب أو ولي أمره بالتوقيع على إقرار يفيد بالاطلاع على النتائج والتزامه بالإجراءات الرسمية، مع العلم أن نتيجة الطعن تُعد نهائية بعد مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

ودعا المركز الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والإجراءات المعتمدة لضمان سرعة معالجة الطلبات، مشددًا على أن الطعون لا تعني بالضرورة إعادة التصحيح إلا في حال وجود خطأ إداري أو فني في رصد الدرجات.

للاطلاع على نموذج الطعن من هنا.