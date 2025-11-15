مركز البحوث الجنائية يطلق حملة لمواجهة الجريمة المنظمة

أحيا مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام في دولة ليبيا، اليوم الدولي الثاني لمنع جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، وذلك يوم السبت 23 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 15 نوفمبر 2025.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار “اتبعوا المال… أوقفوا الجريمة المنظمة” في إطار حملة 2025 الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتوسع وتتطور باستمرار.

وأكد المركز في بيانه أن الجريمة المنظمة باتت ظاهرة عالمية متزايدة التعقيد، تتسم بالقدرة على التكيف والاختراق والتخريب، وتغلغلت في مجالات وأقاليم تتجاوز قدرة الحدود الوطنية على الحد منها، بما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تضامناً دولياً واسعاً.

وأوضح البيان أن العصابات والهياكل الإجرامية المنظمة تشكّل تهديداً مباشراً لأمن الأفراد والمجتمعات، وتمثّل خطراً يزعزع الاستقرار والسلم الأهلي والدولي على حدّ سواء، ما يستدعي مزيداً من التنسيق والتكامل بين الدول والمؤسسات الأمنية والبحثية.