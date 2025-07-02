مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ أنشطة تعزيز القدرات الرقمية

نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، دورة تدريبية في برنامج Power BI لتحليل البيانات، وذلك في مقره، بمشاركة خمسة عشر موظفاً من مكتب النائب العام والمركز.

وتهدف الدورة إلى تعزيز معارف المشاركين في مجال تحليل البيانات وأساسياته، وإكسابهم مهارات التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، وتنظيمها ومعالجتها بفعالية من مصادر متعددة، بما يمكّنهم من إنتاج تحليلات وإنشاء تقارير وعروض معلومات تفاعلية تدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وأدلة موضوعية.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة المركز الاستراتيجية الخمسية، ويُعدّ جزءًا من مشروع يهدف إلى دعم رؤية النيابة العامة في رقمنة العدالة، وتعزيز الاستفادة من منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة.

جدير بالذكر أن المركز وقّع، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، وثيقة تعاون فني مع مؤسسة خبراء فرنسا، وذلك خلال مراسم افتتاح النسخة الأولى من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب.