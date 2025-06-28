مركز «البحوث الجنائية» يختتم الأسبوع التدريبي الأول لبرنامج إعداد أعضاء الهيئات القضائية

اختتم مركز البحوث الجنائية في مكتب النائب العام، تنفيذ الأسبوع التدريبي الأول من برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025.

واستهدف البرنامج وكلاء النائب العام المعينين حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، حيث نُفذت خمس نسخ من حلقة تدريبية ضمن سلسلة أنشطة البرنامج، استفادت منها عشر مجموعات تضم 190 عضواً، استكمالاً للنسختين الأولى والثانية اللتين شارك فيهما 80 عضواً.

وأُقيمت النسخ السبع من الأسبوع التدريبي في مقر المركز، ومدينتي بنغازي ومصراتة، ونفذها مدربون من المركز وهيئة النيابة العامة.