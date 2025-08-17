«مركز البحوث الجنائية» يختتم برنامجاً لتطوير السلامة في مكان العمل

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، دورة تدريبية متخصصة في مكافحة الحرائق، ضمن البرنامج التدريبي “السلامة والصحة في مكان العمل”. وقد نفذ النشاط خبراء من هيئة السلامة الوطنية، مستهدفين العاملين في المركز.

وشملت الدورة جانباً عملياً تمثل في تمرين ميداني لتعزيز مهارات المشاركين في الاستجابة السريعة والفعالة لحوادث الحريق، بالإضافة إلى التدريب النظري الذي تلقوه خلال أيام الدورة.

وتأتي هذه الدورة كجزء من برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تحسين ظروف العمل في المركز، والحرص على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأعلى معايير الجودة المعتمدة، مما يعزز بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.