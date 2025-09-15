مركز البحوث الجنائية يختتم دورة تدريبية حول تعزيز مكافحة الفساد

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد، ضمن خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، حيث أنجز في مقره النسخة السادسة من النشاط التدريبي حول العمليات المصرفية الأساسية.

واستمرت الدورة على مدى خمسة أيام، واستهدفت مجموعة من وكلاء النائب العام العاملين في نيابات مكافحة الفساد ضمن نطاق محاكم الاستئناف.

وتأتي هذه الدورة ضمن حزمة برنامج مهني تخصصي، تسعى من خلاله هيئة النيابة العامة إلى تنمية الكفاءة وزيادة فاعلية أداء سلطة التحقيق، خصوصاً في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً تلك المتصلة بالعمل المصرفي والمالي.