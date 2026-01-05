مركز «البحوث الجنائية» يطور مهارات الموظفين بإدارة الوثائق الإلكترونية

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، بمقرّه بالعاصمة، دورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها، وذلك ضمن الربع الأول من العام التدريبي 2025 – 2026.

شارك في الدورة سبعة عشر موظفاً من منسوبي هيئة الشرطة وجهاز الشرطة القضائية، وركزت على تعليم نظام التوثيق والأرشفة الورقي والإلكتروني، ومراحله وأنواعه، إلى جانب أنواع المستندات والوثائق والملفات وطرق إعداد مخطط تصنيفها وآليات ترميزها.

كما تناولت الدورة كيفية إدراج البيانات المتعلقة بالملفات بعد رقمنتها لفهرستها مادياً ووصفياً، واستخدام كاشف يربط بين المحفوظات والأرشيفات، ويضمن كشف العلائق بينها بطريقة تسهّل الرجوع إليها بشكل سريع وفعال.

وتهدف الدورة إلى رفع قدرات العاملين في سلسلة العدالة الجنائية، استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي الذي أسّسته هيئة النيابة العامة، كطور أول لرقمنة منظومة العدالة في ليبيا.