مركز البحوث الجنائية يعزز التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية والفساد

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب جهوده في تنمية التعاون الفني الدولي والإقليمي، من خلال مشاركته في اجتماع إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول رفع القدرات البشرية والمؤسساتية في مكافحة الجرائم المالية والفساد، بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وعقد الاجتماع في القاهرة خلال يومي 16 و17 نوفمبر 2025، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن السلطات القضائية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء دوليين. وتركز النقاش على مسوّدة الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيق المالي الموازي في الجرائم المالية، ومشروعيْن دليليْن إقليمييْن لإجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد.

وأكد الاجتماع أن إطلاق الحقيبة التدريبية سيسهم في تطوير القدرات الوطنية لدول المنطقة على إجراء بحوث وتحقيقات مالية موازية، وجمع وتحليل المعلومات، وتبادلها، واستخدام أدوات التعاون الدولي لكشف شبكات الجريمة المنظمة، وتتبع الأموال غير المشروعة، واسترداد الأصول ومصادرة المتحصَّلات، بما يسهم في تقليل نشاط الجماعات الإجرامية وقطع مصادر تمويلها.

ويُذكر أن المركز يرتبط بتعاون فني مستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مشروعين إقليميين: الأول لمكافحة الفساد والجرائم المالية، والثاني لتعزيز القدرات في شمال أفريقيا للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفقات الهجرة غير القانونية، بموجب الاتفاقيات الموقعة تحت مظلة المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة.