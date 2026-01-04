«مركز البحوث الجنائية» يرفع كفاءة الوكلاء في الطب الشرعي

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى رفع المقدرة المهنية في مجال الطب الشرعي، عبر تنظيم نسختين من دورة أساسية متخصصة، استهدفت مجموعتين من وكلاء النائب العام.

وشملت الدورتان اثنين وأربعين مشاركًا من العاملين في نطاق محاكم الاستئناف كافة، ونُفذت أنشطتهما ضمن الربع الأول من الخطة التدريبية للمركز للعام القضائي 2025 – 2026.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تنمية القدرات في الخبرة القضائية وتعزيز الإلمام بأساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة القضائية في موقع الجريمة.

وتضمنت الدورة تمرينات عملية على مسرح جريمة افتراضي، وتطبيقات كشف ومعاينة تحاكي قضايا واقعية، إلى جانب استعراض أدلة ومعايير دولية ذات صلة بإجراءات الطب الشرعي، كما نظّم المركز زيارات ميدانية للمشرحة للاطلاع المباشر على آليات العمل التطبيقي في إطار الطب الشرعي.