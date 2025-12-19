«مركز البحوث الجنائية» يعقد ورشة حول مكافحة الفساد

عقد مركز البحوث الجنائية والتدريب في مقره اليوم الأربعاء 2025.12.17 فعالية علمية ركزت على التقرير التجميعي لغرف التفكير المعنية بتخطيط سياسات مكافحة الفساد، والذي ضمّ بيان الباحثين والمشاركين وتوصياتهم المنبثقة عن المؤتمر الدولي الثاني للمركز، الذي عُقد سنة 2024 بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين والمعنيين، بما في ذلك الهيئات القضائية وهيئات التدريس الجامعي والمؤسسات التعليمية والبحثية والهيئات الرقابية الضبطية، إلى جانب مؤسسات وطنية ودولية حكومية وغير حكومية معنية بمكافحة الفساد.

وأتاحت جلسات الحوار والنقاش بعد عرض نتائج عمل غرف التفكير فرصة لتأكيد أهمية التشارك والتعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، وبحث الدور المتوقع من الشركاء في تنفيذ المخططات التي تضمنها التقرير التجميعي، مع متابعة نشاط مجموعات العمل وما يصاحبها من جلسات نقاش وحوار.

ويندرج تنظيم المركز لهذه الفعالية ضمن مبادرة هيئة النيابة العامة نحو معالجة شاملة لآفة الفساد، لتعزيز حماية الحق في التنمية، وتسييد القانون، وتكريس الدور الوقائي لهيئة النيابة العامة.