البحوث الجنائية يواصل تعزيز القدرات في التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، جهوده لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم نشاط تدريبي متخصص لفائدة عدد من وكلاء النائب العام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”.

وأشرف على تنفيذ النشاط خبير دولي يتمتع بخبرة قضائية وتدريبية واسعة، سبق له العمل في سلك القضاء والتدريس في مدرسة القضاء الفرنسية.

وتركز التدريب على موضوع المساعدة القانونية المتبادلة، حيث تم استعراض تجارب وممارسات مقارنة، إلى جانب تقنيات التعاون الجنائي الدولي والآليات القانونية والعملية ذات الصلة، وذلك في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك شبكات التعاون الدولية والإقليمية.

ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج تدريبي متكامل لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة على توظيف أدوات التعاون الدولي بفعالية، ضمن اتفاق التعاون الفني الموقع بين المركز ومؤسسة “خبراء فرنسا”، والذي يتضمن استقدام خبراء دوليين من مدرسة القضاء الفرنسية لتقديم أنشطة تدريبية داخل مقر المركز، دعمًا لسياسة توطين التدريب ونقل الخبرة الدولية.