مركز الرقابة يُحذر من شراء الكبدة المستّوردة

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من تداول الكبدة المستوردة داخل الأسواق، وأشار إلى أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وفق القانون الصحى الليبي.

ووجه المركز في خطاب إلى مديري الفروع والمكاتب، نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسحب الكبدة المستوردة من جميع الأسواق.

ونوّه المركز المواطنين إلى عدم شراء الكبدة المجمدة أو التعامل معها، مؤكداً على أنه تم منع تداولها داخل السوق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن حذر المركز في نوفمبر الماضي من الكبدة المجمدة، إذ رصد انتشارها في الأسواق رغم حظرها بقرار من وزارة الصحة، وحينها رفض المركز دخول شحنة من الكبدة عبر ميناء الخمس البحري.