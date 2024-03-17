مركز الصحة الحيوانية يعلن تراجع انتشار الحمى القلاعية

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية، إن معدلات انتشار مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات في البلاد تراجع، مؤكدا أن جهود مواجهة المرض مستمرة لضمان التخلص منه نهائيا.

وأضاف المركز في بيان له أنه مع استمرار جهود المراقبة والتحكم في حركة الحيوانات، وتوزيع المطهرات ومواد الأمن الحيوي على المناطق، فإن معدلات الانتشار باتت أقل من الماضي.

وأكد المركز أنه يتم التنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للحصول على المواد التشخيصية اللازمة لمواجهة المرض، الذي رصد في عدد كبير من المناطق.

وذكر المكتب الإعلامي الأمني في بيان له أمس السبت، إنه بالإشارة إلى كتاب رئيس لجنة إدارة مركز الصحة الحيوانية، الدكتور محمد العقاب، بشأن استقرار الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية، في جنوب وشرق البلاد، وإزالة القيود المفروضة على نقل الأبقار والأغنام والماعز بين البلديات والمدن في تلك المناطق، فإنه رفع الحظر السابق والالتزام بكتاب رئيس لجنة إدارة مركز الصحة.