مركز الطوارئ: عالقون تحت النيران بـ«مصفاة الزاوية» ونداء عاجل لوقف القتال

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم – مكتب الزاوية بأنه تلقى عشرات البلاغات من المنطقة السكنية بمصفاة الزاوية، مشيرًا إلى أن مواطنين عالقون داخل المنطقة ويقعون في مرمى النيران، في ظل استمرار الاشتباكات في محيطها.

وأوضح المركز أن فرق الطوارئ لم تتمكن من الوصول إلى المواطنين العالقين بسبب استمرار الاشتباكات، مؤكدًا أن الوضع الميداني يعيق عمليات الإجلاء والاستجابة الإنسانية.

ودعا المركز جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن عدد من أبناء منطقة جنوب الطريق الساحلي في مدينة الزاوية، الممتدة من طريق حدود غربًا إلى طريق البرناوي شرقًا وصولًا إلى طريق الملح جنوبًا، عن تشكيل لجنة مصالحة اجتماعية.

وتهدف اللجنة، وفق ما ورد في بيانها، إلى لمّ الشمل وإصلاح ذات البين بين شباب المنطقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى معالجة الخلافات ودفع الديات في حالات الصلح، والعمل على الحد من انتشار السلاح وتقنين انتشار السيارات المصفحة داخل الطرقات.

وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية، وأصبحت ذات طابع رسمي، مع تسجيل نجاحها في حل بعض الخلافات بين أطراف من الشباب، رغم عدم التمكن من الوصول إلى جميع الأطراف بسبب ضيق الوقت.

ودعت المبادرة مختلف مناطق مدينة الزاوية إلى التحرك من أجل دعم جهود التوعية بين الشباب، والحد من الجريمة والانحراف، والابتعاد عن الانخراط في التشكيلات المسلحة.

ويأتي ذلك في ظل توتر أمني تشهده بعض مناطق المدينة، وسط دعوات محلية ودولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.