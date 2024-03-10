مركز الفلك الدولي يتحدّث عن موعد بداية شهر رمضان

يترقب العالم الإسلامي اليوم الأحد 10 مارس، الإعلان عن أول يوم في شهر رمضان الكريم، من خلال تحري هلال شهر الصيام.

وحسب مركز الفلك الدولي، سيحدث “الاقتران المركزي” اليوم الأحد في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، مضيفا: بناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول، التي لا تشترط الروية الصحيحة للهلال، شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وحسب المركز، فإن رؤية الهلال اليوم الأحد 10 مارس، غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وأضاف: بناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

هذا وكانت المحكمة العليا في السعودية، ناشدت، المواطنين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، ةفي حال تمت مشاهدة الهلال سيبدأ الشهر الكريم غدا الاثنين، وإلا فإن غرّة رمضان “أول أيام شهر رمضان” ستكون يوم الثلاثاء.