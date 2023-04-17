مركز الفلك الدّولي يستبعد رؤية هلال عيد الفطر يوم الخميس المُقبل

قال مركز الفلك الدولي إنّ رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي.

المركز وفي بيان له، أوضح أن رؤية الهلال ممكنة في دول غرب إفريقيا من بينها ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية.

وأضاف المركز أن اجتماع العوامل التي ذكرها يعتبر قليل الحدوث، مشيرا إلى احتمالية كبيرة أن يكون عيد الفطر يوم السبت القادم، وفقا للبيان.

وتتحرى دول العالم العربي والإسلامي ومن بينها ليبيا، عند مغرب يوم الخميس المقبل هلال شهر شوال.