التربية تنظّم ندوة علمية لتطوير مقررات «مادة الرياضيات»

نظّم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية ندوة علمية متخصصة بعنوان «مقررات الرياضيات بين الواقع ومتطلبات التطوير»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير المناهج الدراسية والارتقاء بجودة التعليم.

وافتتح الندوة مدير المركز الدكتور أبوبكر الهاشمي الذي شدّد في كلمته على أهمية مواكبة المستجدات التربوية والاتجاهات العالمية في بناء المناهج التعليمية.

وقدّمت الندوة خبير مادة الرياضيات الأستاذة إيناس علي عاشور، بحضور مدير إدارة المناهج التعليمية، ومدير إدارة الموارد الدراسية بمصلحة التفتيش التربوي، وعدد من المفتشين التربويين وأساتذة المواد المتخصصة.

وهدفت الندوة إلى تحليل واقع مقررات مادة الرياضيات وتشخيص نقاط القوة والقصور فيها، إضافة إلى استعراض أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة في تطوير مناهج الرياضيات.

كما تناولت التحديات التقنية والتربوية التي تواجه تنفيذ المقررات الحالية، وقدمت مجموعة من مقترحات التطوير المبنية على الأدلة البحثية والمعايير العالمية، بما يسهم في بناء منهج متكامل يدعم التعلم العميق وينمّي مهارات التفكير العليا لدى الطلاب.