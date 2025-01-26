مركز بحوث النفط يبحث تطوير القطاع مع شركة الأمريكية

استقبل مدير مركز بحوث النفط سالم الأخضر، وفداً من شركة Core Laboratories الأمريكية، ممثلاً عن فرع الشركة في مدينة أبردين بالمملكة المتحدة، استهدفت الزيارة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

شملت الزيارة جولة تفقدية داخل معامل ومختبرات المركز، حيث اطلع الوفد على أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمات المعملية والدراسات الفنية المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

كما جرت مناقشات موسعة مع عدد من الخبراء والمتخصصين في المركز حول التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات العلمية، وتعزيز آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات البحث والتطوير، مع التركيز على الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات في قطاع النفط الليبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النفط الليبي من خلال الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تعزيز الأداء الفني والبحثي في مركز بحوث النفط والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال.