مركز بحوث النفط ينظم تدريباً متخصصاً على معايير الجودة

نظم مركز بحوث النفط برنامجاً تدريبياً متخصصاً في التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة ISO 9001 بمشاركة موظفي إدارة التفتيش والقياس.

وركز التدريب الذي أشرف عليه الخبير الماليزي أدريان، على “تطوير مهارات المتدربين في إعداد خطط التدقيق وتنفيذ العمليات الميدانية وتوثيق التقارير بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

وفي ختام البرنامج، تم “منح المشاركين شهادات معتمدة عالمياً، مما يعزز جاهزيتهم لتنفيذ عمليات تدقيق داخلي فعّالة ودقيقة، كما يعكس البرنامج التزام مركز بحوث النفط بتطبيق معايير الجودة العالمية”.

هذا “ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال لأعلى معايير الجودة في المؤسسة الوطنية للنفط”.

مركز بحوث النفط ينظم تدريباً متخصصاً على معايير ISO 9001 نظم مركز بحوث النفط برنامجاً تدريبياً متخصصاً في التدقيق… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥