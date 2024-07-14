مركز بنغازي الطبي ينقذ حياة طفل بعد إصابة حادة

استقبل مركز بنغازي الطبي طفلا يبلغ من العمر 12 عاما يعاني من غيبوبة إثر إصابة حادة بالرأس نتيجة لحادث سير.

وتم استقبال المريض من قبل أطباء الطوارئ وأطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء التخدير، وتم تركيب تنفس صناعي مستعجل ونقله مستعجلا للتصوير المقطعي على الرأس، وتبين وجود كسر بالجمجمة ونزيف تحت الطبقة الجافية للدماغ وكذلك كدمات ضاغطة على النسيج الدماغي.

وعليه تم إجراء التحاليل الكاملة والفحوصات اللازمة وتجهيزه للعمليات الطارئة وتم إجراء عملية إزالة عظمة الجمجمة وزرعها في البطن لتخفيف ضغط الدماغ الناتج على الكدمات العديدة وكذلك تفريغ النزيف الدماغي.

وتم خروج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة لبدء برنامج إعادة التأهيل.

وقام بإجراء العملية كل من الدكتورة فاطمة الزوي طبيبة جراحة المخ والأعصاب، والدكتور النعمان الشريف، وطبيب جراحة المخ والأعصاب.