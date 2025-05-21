مركز شرطة «أبوسليم» يكشف حصيلة أمنية هامة ويؤكد استمرار جهود فرض النظام

أعلن مركز شرطة أبوسليم التابع لمديرية أمن طرابلس عن تنفيذه سلسلة من الإجراءات الأمنية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مايو 2025، في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار داخل نطاق الاختصاص.

وأوضح المركز في إيجاز أمني أنه تم فتح عدد (254) محضر جمع استدلالات، إلى جانب ضبط عدد (57) متهماً في قضايا جنائية متنوعة، شملت جرائم سرقة ووقائع أخرى. كما تم إحالة عدد (25) قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت إدارة المركز أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة في مكافحة الجريمة، وفرض النظام العام، والعمل من أجل أمن المواطن وسلامة المجتمع، مشددة على استمرار العمل الأمني المكثف للتصدي لكافة أشكال الجريمة والانفلات.