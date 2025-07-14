«مركز شرطة الأوسط» يضبط عدداً من المطلوبين في قضايا جنائية متعددة

في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس، وضمن المهام المناطة بها في ملاحقة وضبط المطلوبين، تمكن مركز شرطة الأوسط خلال الأيام الماضية من تنفيذ عدة ضبطيات ناجحة شملت عددًا من الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية مختلفة.

وقد تمكن عناصر المركز من ضبط أحد المطلوبين في قضية سرقة لمبلغ مالي كبير يُقدر بـ22,000 دينار ليبي، وهو ذات الشخص المطلوب أيضًا على خلفية قضية خيانة أمانة. وبعد الاستدلال معه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة المختصة.

كما تم ضبط شخص متورط في واقعة سب وتهديد، إضافة إلى ضبط آخر تورط في واقعتين منفصلتين شملت السب، والتهديد، والاعتداء بالضرب، حيث جرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي ضبطية أخرى، ألقى المركز القبض على أحد المطلوبين المتورطين في عدة قضايا من بينها إتلاف أموال، والتهديد، والسب، والإيذاء البسيط، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة المعنية.

وتعكس هذه الضبطيات يقظة وكفاءة العناصر الأمنية بمركز شرطة الأوسط، وتؤكد على استمرار الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال ملاحقة وضبط الخارجين عن القانون.