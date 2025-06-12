مركز شرطة الأوسط يضبط متورطَين بقضيتي سرقة في طرابلس

أعلن مركز شرطة الأوسط بالعاصمة طرابلس، عن تمكن عناصره من إلقاء القبض على شخصين متورطين في قضيتي سرقة منفصلتين، وذلك بعد سلسلة من عمليات البحث والتحري الدقيقة.

وتعود الواقعة الأولى إلى حادثة سرقة هاتف نقال من داخل أحد المخابز، حيث تم التعرف على الجاني بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتحليل المعلومات الميدانية.

أما الواقعة الثانية، فتتعلق بسرقة محتويات من داخل مركبة متوقفة، حيث تمكن الجاني من الاستيلاء على الممتلكات قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد تحديد هويتهما، نجح عناصر المركز في رصد المتهمَين وضبطهما، ليُحال كل منهما إلى النيابة العامة وفقًا للاختصاص القانوني.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة داخل العاصمة.

بعد ثلاثة أيام من البحث.. العثور على جثمان مواطن فُقد أثناء الصيد البحري بالخمس

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أن وحدة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة المهام الخاصة، تمكنت من العثور على جثمان أحد المواطنين بعد فقدانه أثناء ممارسة الصيد الحر بالقرب من محطة التحلية بمدينة الخمس، وذلك استنادًا إلى بلاغ ورد يوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025م.

وقد باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث المكثفة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، مستخدمة إمكانياتها الميدانية في محيط الواقعة، إلى أن تكللت الجهود بالعثور على الجثمان، الذي تم نقله إلى مستشفى الخمس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتقدم وزارة الداخلية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لأي مخاطر.