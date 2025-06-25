مركز شرطة الهضبة يوقف شخصاً طعن آخر بسكين في طرابلس

تمكن أعضاء مركز شرطة الهضبة من إلقاء القبض على شخص تورط في واقعة طعن أحد المواطنين بسكين، بعد تلقي إشارة من أحد المستشفيات العامة بوصول مصاب بطعنة في الفخذ.

وبالانتقال إلى المستشفى، تم الاستدلال مع المصاب الذي أفاد بأنه كان جالسًا مع صديقه عندما حضر الجاني وتشاجر مع الصديق، وحين تدخل لفض الشجار، غادر الجاني المكان وعاد حاملاً سكينًا وطعنه.

وتابع أعضاء التحري البحث عن الجاني حتى تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبالاستدلال معه أقر بما نسب إليه، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة.

مكتب البحث الجنائي يتعرف على هوية سارق ويلقي القبض عليه في طرابلس

تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من التعرف على هوية سارق وضبطه بعد ورود بلاغ حول سرقة محتويات من داخل مركبة في منطقة غوط الشعال.

وتابع أعضاء التحري موضوع البلاغ بجمع المعلومات وتتبعها، وبفضل التحريات تم التعرف على الجاني وضبطه والاستدلال معه، ثم إحالته إلى مركز غوط الشعال الذي أحاله بدوره إلى النيابة المختصة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار العمل المتواصل الذي تبذله المكونات الأمنية بمديرية أمن طرابلس لتقديم الجناة للعدالة وضمان حماية ممتلكات المواطنين.