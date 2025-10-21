مركز شرطة «طريق المطار» يضبط تشكيلاً متورطاً في سلسلة سرقات

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها مركز شرطة طريق المطار لمتابعة وضبط مرتكبي جرائم السرقة بالمنطقة، تمكن أعضاء التحري بالمركز من الكشف عن مجموعة من القضايا المتعلقة بالسرقات التي استهدفت عددًا من المنازل والمركبات داخل نطاق منطقة طريق المطار، وخصوصًا الأحياء البرية.

وبعد عمليات تحرٍ دقيقة ومتابعة مستمرة، تم ضبط اثنين من المشتبه بهم، حيث اعترفا بارتكابهما لعدة وقائع سرقة من داخل المنازل والمركبات.

وبناءً على الاستدلالات التي أجريت، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في عدد من القضايا المقيدة ضدهم.

كما أسفرت المتابعة اللاحقة عن ضبط متهم ثالث يشتبه في تورطه بذات القضايا، وأُحيل بدوره إلى نيابة باب بن غشير لاستكمال التحقيقات الملحقة بالملفات السابقة.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس من خلال مراكز الشرطة استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة حفاظًا على الأمن والاستقرار داخل المدينة.