«شرطة طريق المطار» تكشف عن ضبط جرائم متتالية ويستعد ممتلكات المواطنين

تمكن مركز شرطة طريق المطار خلال الفترة الأخيرة من ضبط مجموعة من الجرائم المتنوعة التي شملت سرقات واعتداءات، واستعادة جزء من الممتلكات المسروقة، في إطار جهوده المستمرة لحفظ الأمن وحماية المواطنين.

وجاءت أبرز القضايا التي تم التعامل معها كالتالي:

سرقة من داخل شقة سكنية: تقدم مواطن ببلاغ عن سرقة مبلغ 2000 دينار ليبي من داخل شقته، وتمكنت فرق التحري من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

اعتداء بسكين على مواطن في الطريق العام: أبلغ المواطن عن محاولة اعتداء بسكين أثناء قيادته سيارته في منطقة طريق المطار، حيث وقف المشتبه به أمامه محاولاً الاعتداء، وتم ضبط السيارة وسائقها وإحالة المتهم للنيابة.

اعتداء وسرقة دراجة نارية: تعرض مواطن للضرب وسرقة دراجته النارية من نوع ياماها، اللون أزرق برتقالي بدون لوحات، في منطقة مشروع الهضبة، وتم ضبط الجناة وتحويلهم للنيابة.

سرقة إسطوانة غاز الطهي: سجل المركز حالة سرقة إسطوانة غاز من داخل شقة في حي الأكواخ خلال غياب أصحاب المنزل، وتم ضبط المشتبه به وإحالته للنيابة المختصة.

حريق داخل شقة سكنية: ورد بلاغ عن حريق في شقة بحي الأكواخ، وأدت الاستدلالات إلى الاشتباه في شخصين تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة.

يؤكد مركز شرطة طريق المطار على استمراره في متابعة جميع الحوادث الأمنية، وضبط مرتكبي الجرائم، واستعادة حقوق وممتلكات المواطنين لضمان أمن المجتمع.