مركز شرطة عين زارة يحرر مختطفاً ويضبط متورطين بجريمة ابتزاز وطلب فدية

تمكن مركز شرطة عين زارة من تحرير شخص مختطف والقبض على عدد من المشتبه في تورطهم في جريمة ابتزاز وطلب فدية، وذلك عقب بلاغ ورد من وافد أجنبي أفاد بتعرض نجل شقيقته للاختطاف من داخل محل لبيع الخضروات، حيث طالب الجناة بدفع مبلغ 63 ألف دينار مقابل إطلاق سراحه.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، على الفور، باشرت فرق التحري بالمركز إجراءات البحث والتحقيق، والتي أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه وتحريره دون تعرضه لإصابات بالغة، إضافة إلى ضبط أحد المتورطين في الواقعة في ذات الوقت.

وبحسب إفادة الضحية، فقد تعرض أثناء احتجازه للاعتداء الجسدي باستخدام خرطوم مياه، ما يعزز الشبهات الجنائية بحق المتهمين.

وفي إطار استكمال التحقيقات، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ضلوعهم المباشر بالجريمة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.