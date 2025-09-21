شرطة عين زارة تضبط متهمين بسرقة من داخل سيارة

مكن مركز شرطة عين زارة من ضبط متهمين في قضية سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.ت

وبحسب بيان صادر عن قسم الإعلام الأمني، فقد تلقى المركز بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ غرفة السيطرة وقسم شؤون المراكز.

وبتوجيه من رئيس قسم التحقيق، شرع أعضاء التحري في جمع المعلومات والمتابعة، ما أسفر عن ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة على ذمة القضية بتهمة السرقة.

وأكد مركز شرطة عين زارة مواصلة جهوده الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم وصون الحقوق العامة.