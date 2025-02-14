مركز طبرق الطبي يكشف تفاصيل تأجيل عمليات زراعة القرنية

أصدر مركز طبرق الطبي بياناً هاماً يوضح فيه أسباب تعثر زيارة الفريق الطبي المتخصص في زراعة القرنيات من مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس، والذي كان من المقرر أن يصل إلى المدينة لإجراء عمليات جراحية للمرضى المحتاجين.

وأوضح المركز في بيانه، الذي تحصلت شبكة عين ليبيا على نسخة منه، أن الزيارة تأجلت بسبب رفض من قبل وزارة الصحة في مدينة بنغازي، وذلك “لأسباب فنية” بحسب ما جاء في التقرير.

وأشار البيان إلى أن مركز طبرق الطبي كان قد استعد بشكل كامل لاستقبال الفريق الطبي والمرضى، حيث قام بتجهيز غرف العمليات وإعداد قائمة بأسماء الحالات التي كانت تنتظر إجراء العمليات.

وأكد المركز في بيانه على أنه جهة حكومية تخضع للرقابة والقوانين المنظمة لقطاع الصحة، وأنه ملتزم بالشفافية في تقديم المعلومات للمواطنين.

وأشار إلى أنه بعد أن تم طلب بيانات القرنيات المراد زراعتها وكذلك السيرة الذاتية للطبيب الزائر، اعتبر مركز طبرق الطبي المستضيف، وبحسب ما جاء في تقرير رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين علاج أمراض العيون، تم التواصل مع الفريق الزائر واستلام المستندات من قبل إدارة مركز طبرق الطبي وإرسالها إلى وزارة الصحة في مدينة بنغازي.

ورغم أن قسم العيون في مركز طبرق الطبي كان في صيانة منذ فترة، إلا أن الإدارة قامت بتجهيز غرف خاصة لاستقبال الحالات وإعداد قائمة بأسماء الحالات، إلا أن الرفض جاء لأسباب فنية حسب الكتاب المرفق للبيان.