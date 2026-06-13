تحرّك عاجل لـ«فرق الطوارئ» في صبراتة.. انتشال جثمان على الشاطئ

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن نقطة طوارئ تليل التابعة لمكتب صبراتة باشرت إجراءاتها الميدانية عقب تلقي بلاغ من مركز شرطة صبراتة بشأن وجود جثمان على أحد شواطئ المدينة.

وأوضح المركز أن فريق انتشال الجثامين تحرك بشكل عاجل إلى موقع البلاغ فور ورود المعلومات، حيث بدأ تنفيذ مهامه الميدانية وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الفريق تمكن من انتشال الجثمان من موقع العثور عليه على الشاطئ، قبل نقله وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد المركز أن فرق الطوارئ التابعة له تواصل تنفيذ مهام الاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة، بما في ذلك عمليات انتشال الجثامين من مواقع الحوادث، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وفي سياق متصل، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم مشاركة ليبيا في الورشة الإقليمية الخاصة ببناء القدرات الوطنية لإنشاء فرق طبية وطنية للطوارئ في دول إقليم شرق المتوسط، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المركز أن المشاركة الليبية جاءت عبر مدير مكتب طرابلس ممثلًا للدولة الليبية، برفقة مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع كفاءة الاستجابة الطبية للطوارئ وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتركز الورشة على دعم الدول المشاركة في تأسيس وتطوير فرق طبية وطنية للطوارئ، وبناء القدرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين دول الإقليم وتعزيز التنسيق بين فرق الطوارئ الطبية وأنظمة الرعاية الصحية والاستجابة للكوارث.

وأشار المركز إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن خططه الرامية إلى تطوير منظومة الاستجابة الصحية ورفع مستوى الجاهزية للتدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات.