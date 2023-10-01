مركز طب الطوارئ والدعم جاهز لطوارئ الأحوال الجوية في الجنوب

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم جاهزيته التامة بكافة فروعه ومكاتبه في الجنوب الغربي للبلاد، تحسباً لأي طارئ قد يحدث نتيجة تنبؤات الأحوال الجوية السيئة في المنطقة.

ووفقا لما ورد عبر منصة “مركز طب الطوارئ والدعم” الرسمية: أنه قام بالتنسيق مع فرع الجنوبية ومكتب غدامس، لوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ في المنطقة.

كما أن المركز جهّز كوادره الطبية والطبية المساعدة ورجال الإسعاف، وعدد 20 سيارة إسعاف وعناية، تم تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات والمستهلكات والأدوية الطبية.

وأكدت إدارة المركز على استعدادها التام للتدخل في أي وقت لحماية المواطنين في الجنوب الغربي من أي خطر قد يهدّدهم.