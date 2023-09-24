مركز طب الطوارئ والدعم يوزع مساعدات على نازحي درنة بمدينة البيضاء

قام فريق من مركز طب الطوارئ والدعم، أمس السبت، بتوزيع المساعدات الإغاثية على بعض الأسر النازحة من مدينة درنة إلى مدينة البيضاء.

وفقاً لمنصة “مركز طب الطوارئ والدعم” تأتي هذه المساعدات في إطار حملة إغاثة أطلقها المركز لدعم الأسر النازحة من مدينة درنة، والتي تعرضت لأضرار كبيرة جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتضمنت المساعدات التي تم توزيعها على الأسر النازحة بعض المستلزمات الضرورية للأسر، كمواد غذائية متنوعة، مواد تنظيف، حفاضات وحليب أطفال.

وأعربت الأسر النازحة عن شكرها وتقديرها لمركز طب الطوارئ والدعم على هذه المساعدات التي ستساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية.