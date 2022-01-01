مركز عزل سبها يُحذّر من النقص الشديد في الكوادر

أكد مدير الشؤون الطبية بمركز عزل سبها علي سعيدي، أن هناك نقصا شديدا في الأطقم الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية الجائحة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن سعيدي قوله في تصريحات، إن الوضع الوبائي في المدينة لا يزال حتى الآن تحت السيطرة، وأن الارتفاع البسيط في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس مخيفا.

من جهة أخرى قال مدير الشؤون الطبية بمركز عزل سبها، إن مشكلة الأوكسجين بالمدينة لم تحل حتى الآن، مؤكدا بأن هذا الأمر خطير جدا إذا حدث تفشٍ جديد للفيروس.