مركز مكافحة الأمراض: تطعيم أكثر من 620 ألف طفل ضمن الحملة الوطنية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن “الحملة الوطنية للتطعيمات وصلت إلى أكثر من 620 ألف طفل وطفلة مطعّمين”، مضيفا أن “العدد لا يزال في تزايد مستمر”.

وأضاف المركز أن “جميع الأطفال المطعّمين لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة تُذكر، كما كانت تُروّج بعض الإشاعات”.

و أكد أن “اليوم السبت هو اليوم الأخير للحملة التي انطلقت السبت الماضي وكان مقررا أن تنتهي أمس الخميس قبل أن يتقرر تمديدها يومين”.

وفي آخر إحصائيات، اليوم السابع- الجمعة 15 نوفمبر 2024، “بلغ إجمالي عدد المطعمين بطعم شلل الأطفال 29,727 طفل، كما بلغ إجمالي عدد المطعمين بطعم الحصبة والحصبة الألمانية 24,791 طفل، وكانت نسبة العمل بالبلديات 100%، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المطعمين حتى الآن 626,949 طفل وطفلة”.