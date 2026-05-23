مركز مكافحة الأمراض: لا تسجيل لأي إصابة ـ«بفيروس إيبولا» داخل ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها بمرض فيروس الإيبولا داخل البلاد حتى تاريخ صدور البيان، مشددًا على أن الوضع الوبائي لا يزال مستقرًا.

وأوضح المركز أنه يواصل متابعة تطورات تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة أوغندا، عبر قنوات الرصد الوطنية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وفرق الاستجابة السريعة تواصل العمل بحالة تأهب ومتابعة مستمرة، مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية ورفع مستوى الجاهزية لرصد أي حالة اشتباه والتعامل معها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة أو الشائعات المتعلقة بالوضع الصحي.

كما أوضح المركز أن مرض فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء مثل أمراض الجهاز التنفسي، وإنما ينتقل من خلال المخالطة المباشرة لسوائل جسم الشخص المصاب أو الأدوات الملوثة، مؤكدًا أن الالتزام بالإرشادات الصحية والإبلاغ المبكر عن الأعراض المشتبه بها يُعدّان من أبرز وسائل الوقاية.

خلفية وسياق:

يُعد فيروس الإيبولا من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي ظهرت للمرة الأولى في أفريقيا، وتسببت في عدة موجات تفشٍّ خلال العقود الماضية، خصوصًا في دول غرب ووسط أفريقيا. وتتابع الدول المجاورة والهيئات الصحية الدولية أي تفشٍّ جديد للمرض نظرًا لسرعة انتشاره عبر المخالطة المباشرة وارتفاع معدل الوفيات المرتبط به.

وتعتمد السلطات الصحية في مختلف الدول على أنظمة الرصد الوبائي والاستجابة السريعة للكشف المبكر عن الحالات المحتملة ومنع انتقال العدوى.