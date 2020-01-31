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مركز مكافحة الأمراض يبدأ في المسح الطبي بمنافذ البلاد

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 يناير 2020 - 13:17
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عمليات المسح تأتي ضمن خطة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد. [سوشيال ميديا]

بدأت وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح الخميس، بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي.

ونقلت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، عن مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.محمد الجازوي قوله، إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

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وأضاف د.الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية, البرية,البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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