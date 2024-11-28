مركز مكافحة الأمراض يتحدّث عن إطلاق حملة التطعيم ضد «الإنفلونزا»

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مؤتمرا صحفيا حول انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، بحضور الدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والدكتور سالم اشنيشح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني والدكتور الطاهر المحبس مدير مكتب الوبائيات بالمركز الوطني.

وتم التأكيد خلال المؤتمر، “على أهمية التطعيم في تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، ودعوة الجميع للتوجه إلى مراكز التطعيم القريبة للحصول على اللقاح”.

يذكر أن الحملة ستنطلق في الأول من ديسمبر، يوم الأحد القادم ، وتهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خاصة كبار السن، الأطفال، والحوامل، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي”.

بث مباشر لمؤتمر انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية… #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض_ليبيا #إدارة_التطعيمات #مكتب_الإعلام_والتثقيف_الصحي #الحملة_الوطنية_للتطعيم_ضد_مرض_الإنفلونزا_الموسمية تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤