مركز مكافحة الأمراض يتسلم أجهزة فحص «PCR» وشحنة من لوازم المختبر

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 3 أجهزة حديثة تستخدم لأجراء فحص الـPCR (فحص يُجرى للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعدة فيروسات أخرى سواءً كانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة الإيدز والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي).

كما سلّمت الوزارة المركز شحنة من لوازم المختبر ، تتمثل في 50 ألف قطعة من الأداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR ، ,و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO .SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال اليومين الماضيين سلسلة من الشحنات الخاصة بلوازم المختبر، تنفيذًا للإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.